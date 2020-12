Covid-19, i numeri dell’Asl: oggi 27 nuovi positivi nel Sannio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo decesso e 27 nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio rilevati nelle ultime 24 ore su un numero complessivo di 607 tamponi. Dei 27 positivi tre sono sintomatici e ventiquattro asintomatici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo decesso e 27al-19 nelrilevati nelle ultime 24 ore su un numero complessivo di 607 tamponi. Dei 27tre sono sintomatici e ventiquattro asintomatici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri Un anno di Covid, il confronto dei numeri con le altre pandemie AGI - Agenzia Italia Coronavirus: 284 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 23 dicembre. 454 casi attivi nel crotonese

Catanzaro, mercoledì 23 Dicembre 2020. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 405.918 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 422.145 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più t ...

Claudio Cricelli: "Autobus e treni pendolari restano luoghi in cui si rischia il Covid"

Parla il Presidente della Società italiana di Medicina Generale: "Il virus cammina sulla bocca e sulla respirazione delle persone. Le misure prese fino all'Epifania daranno una mano nel far scendere l ...

