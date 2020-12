Covid-19 | bollettino di oggi 23 dicembre | dati ufficiali su contagi | morti e guariti

Leggi su instanews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)-19, ildimercoledì 232020: iche arrivano dalla Protezione Civile e le notizie diCome ogni giorno, ecco anchel’appuntamento quotidiano di InstaNews con iriguardanti la pandemia di Coronavirus in Italia. Guardiamo, dunque, irilasciati dalla Protezione Civile (ogni giorno intorno alle 17.00) per quanto riguarda la situazione del-19, in Italia,mercoledì 23. Per fare un raffronto completo, trovate tutti idi ieri, martedì 22, in questo articolo. Analizziamo, dunque, la situazione dei casi di Coronavirus su ...