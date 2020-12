Covid | 14 522 nuovi casi e 553 morti | il bollettino del 23 dicembre Superate le 70mila vittime dall’inizio dell’epidemia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 23, contagi, guariti Ultime 24 ore: 14.522 Decessi: 553 Tamponi effettuati: 175.364 Guariti: +20.494 Ricoveri in ospedale: -402 Ricoveri in terapia intensiva: -63 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 598.816totali: 1.991.278 Decessi: 70.395 Guariti: 1.322.067 Ricoverati in terapia intensiva: 2.624 Ricoverati in ospedale: 24.546 In isolamento domiciliare: 571.646 Secondo ildi oggi, mercoledì 23, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.522 i, contro i 13.318 di ieri, e 553 i(ieri erano stati 628), a ...