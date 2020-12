Costantino Vitagliano e le avance alle sue fan: “…a letto?” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ex modello e tronista Costantino parla con i suoi fan sul suo profilo Istagram pone interrogativi attendendo le risposte dei Fan Costantino VitaglianoCostantino Vitagliano è un ex modello che nel corso degli anni ha imparato a farsi conoscere ottenendo un grande seguito in televisione e suoi social. Ora personaggio noto al pubblico italiano ha iniziato la sua carriera negli anni duemila. La sua scesa ha avuto inizio con la partecipazione come tronista al programma “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi ormai da anni. Cresciuto a Milano da una famiglia di origini avellinesi, può essere considerato il re dei tronisti. A Uomini e donne sceglie Alessandra Pierelli, con cui forma una coppia amatissima dai fan della trasmissione. Nel 2005 entra nelle case degli italiani come ... Leggi su kronic (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ex modello e tronistaparla con i suoi fan sul suo profilo Istagram pone interrogativi attendendo le risposte dei Fanè un ex modello che nel corso degli anni ha imparato a farsi conoscere ottenendo un grande seguito in televisione e suoi social. Ora personaggio noto al pubblico italiano ha iniziato la sua carriera negli anni duemila. La sua scesa ha avuto inizio con la partecipazione come tronista al programma “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi ormai da anni. Cresciuto a Milano da una famiglia di origini avellinesi, può essere considerato il re dei tronisti. A Uomini e donne sceglie Alessandra Pierelli, con cui forma una coppia amatissima dai fan della trasmissione. Nel 2005 entra nelle case degli italiani come ...

Marco2Calzini : @MarcoVerduz Costantino Vitagliano. - _Salvo_74 : RT @Curenna: Mi capita spesso di invaghirmi di uomini rassomiglianti a personaggi noti che esteticamente non mi piacciono per niente. Per e… - Curenna : @ZTiziana Neanche a te piace Costantino Vitagliano, eh? ?????? - bobi_bobi92 : RT @Curenna: Mi capita spesso di invaghirmi di uomini rassomiglianti a personaggi noti che esteticamente non mi piacciono per niente. Per e… - Curenna : Mi capita spesso di invaghirmi di uomini rassomiglianti a personaggi noti che esteticamente non mi piacciono per ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Costantino Vitagliano Costantino Vitagliano e le avance alle sue fan: “…a letto?” kronic Alessandra Canale: Pechino Express o Isola dei Famosi? La decisione

Ma da settimane si parla anche di una probabile partecipazione di: Costantino Vitagliano, Andrea Cerioli, Mila Suarez, Flo Marincea, Luigi Oliva, Marco Baldini. È chiaro che non ci sarà Can Yaman: ...

Uomini e Donne, Sul trono al posto di Gianluca un nome clamoroso, il grande ritorno nel programma: Fan in delirio. “Proprio lui”

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di scoprire, nella registrazione del 12 dicembre, Gianluca ha deciso di abbandonare ...

Ma da settimane si parla anche di una probabile partecipazione di: Costantino Vitagliano, Andrea Cerioli, Mila Suarez, Flo Marincea, Luigi Oliva, Marco Baldini. È chiaro che non ci sarà Can Yaman: ...Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di scoprire, nella registrazione del 12 dicembre, Gianluca ha deciso di abbandonare ...