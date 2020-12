Cosa potremo fare dopo il vaccino anti-Covid?

Leggi su wired

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: Pixabay)il recentissimo via libera di Ema e Aifa per la distribuzione deldi Pfizer-BioNTech in Europa e in Italia, già approvato anche dalla statunitense Fda e dal Regno Unito, probabilmente a breve l’ok ufficiale arriverà anche per quello messo a punto da Moderna. I vaccini contro il coronavirus, quindi, ci sono e funzionano e la speranza di metter fine alla pandemia da-19 si sta facendo sempre più concreta. Masuccederà nei primi mesi di vaccinazione? Sicuramente, soprattutto nell’immediato, non si potrà ancora tornare alla normalità, ma anzi bisognerà avere ancora un po’ di pazienza e continuare a rispettare tutte le misure preventive, come quella di indossare le mascherine, per continuare a tenere sotto controllo la diffusione del ...