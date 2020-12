Coronavirus ultime notizie: contagi, morti e terapie intensive al 23 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 23 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Cenone di Natale: cosa si può e non si può fare. Indicazioni governo ed esperti Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 23 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 23 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 14.522 Tamponi eseguiti: 175.364 Nuovi decessi: 553 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-63)Attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 232020. Segui Termometro Politico su Google News Cenone di Natale: cosa si può e non si può fare. Indicazioni governo ed esperti: il bollettino del 23L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 232020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 14.522 Tamponi eseguiti: 175.364 Nuovi decessi: 553 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-63)Attualmente ricoverati in terapia ...

