Coronavirus | ultime news Conte |  a Natale tenere guardia alta | speranza da vaccini LIVE

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Appello del Presidente del Consiglio per festività in sicurezza. Da domani l'Italia intera sarà rossa nei giorni festivi e prefestivi. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. Regno Unito: il porto di Dover riapre al traffico in uscita