Coronavirus | ultime news Bollettino | 14 522 contagi su 175 364 tamponi | 553 decessi LIVE

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tasso di positività all'8,3%. Calano terapie intensive (-63, ora 2.624) e ricoveri ordinari (-402, ora 24.546). Nuova variante del, segnalato caso a Loreto (Ancona) senza contatti col Regno Unito. Accordo tra governo ed enti locali per rientro a scuola dal 7 gennaio al 50%. Dal 24 dicembre l'Italia è in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi

Lutto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, per la morte di altre due persone con il Coronavirus. Numeri che portano a 18, purtroppo, il totale dei decessi dei cittadini del comune vesuviano dall ...