Coronavirus, sale a 0,90 l'indice Rt. Gli esperti dell'Iss: «Linea di rigore anche dopo le festività»

Non arrivano buone notizie dalla bozza del monitoraggio sul Coronavirus che l'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblica settimanalmente. Dalle anticipazioni che emergono del documento prossimo alla diffusione emerge il secondo incremento consecutivo del parametro Rt: l'indice di trasmissibilità, su scala nazionale, è passato da 0,86 a 0,90. Nel report di due settimane fa, l'Rt si attestava a 0,82: si conferma dunque il rallentamento della discesa della curva dei contagi.

«Complessivamente, l'incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese – si legge nella bozza -. Inoltre, si continua a osservare nella maggior parte delle regioni un rischio moderato o alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio».

