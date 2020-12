Coronavirus | news Bollettino 23 dicembre | 14 522 casi su 175 364 tamponi | 553 morti

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tasso di positività è all'8,3%. Calano terapie intensive (-63, ora 2.624) e ricoveri ordinari (-402, ora 24.546). Nuova variante inglese, segnalato un caso a Loreto (Ancona) senza contatti col Regno Unito. Raggiunto intanto l'accordo tra governo ed enti locali per il rientro a scuola dal 7 gennaio (col 50% di studenti in classe). Dal 24l'Italia è in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi

repubblica : Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 dicembre: 14.522 nuovi casi e 553 morti. Superate le 70mila vittime dall'iniz… - repubblica : Medico del 118 muore di Coronavirus, il dolore dei colleghi: 'Ciao Filippo' - GoodbyePopulism : @RoccoDigi @jelly_71 @F_Baldux @MMmarco0 Saranno anche poco organizzati, ma 2 giorni fa avevano GIÀ raggiunto i 500… - Viola_rossa3 : RT @repubblica: Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu -

I DATI DI OGGI. Sono stati registrati 942 casi positivi: 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in pro ...La pandemia da coronavirus, afferma il ministro, ha sconvolto le vite delle persone, obbligando a rivedere le priorità di ognuno, costringendo molti a dire addio per sempre ad alcuni cari.