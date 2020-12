Coronavirus Nettuno, 7 nuovi casi. Ecco la situazione aggiornata al 23 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Coronavirus a Nettuno, Ecco i dati aggiornati al 23 dicembre. Sono sette i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6: sei sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Un ospite della RSA Angeli Custodi è stato trasferito in struttura ospedaliera. Si registra anche una guarigione. Gli attualmente positivi a Nettuno sono 360, di cui 13 ospedalizzati. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio dopo due mesi i nuovi casi tornano sotto quota 1.000. Ecco i dati di oggi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020)i dati aggiornati al 23. Sono sette idiregistrati dalla Asl Roma 6: sei sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Un ospite della RSA Angeli Custodi è stato trasferito in struttura ospedaliera. Si registra anche una guarigione. Gli attualmente positivi asono 360, di cui 13 ospedalizzati. Leggi anche:, nel Lazio dopo due mesi itornano sotto quota 1.000.i dati di oggi su Il Corriere della Città.

Nettuno, un nuovo caso e 4 cittadini guariti. Ecco i dati di oggi

Coronavirus a Nettuno, ecco gli ultimi dati aggiornati al 22 dicembre. La Asl Roma 6 ha registrato un nuovo caso di Coronavirus: il paziente è in isolamento domiciliare. 4, invece, i cittadini guariti ...

Coronavirus a Nettuno, ecco gli ultimi dati aggiornati al 22 dicembre. La Asl Roma 6 ha registrato un nuovo caso di Coronavirus: il paziente è in isolamento domiciliare. 4, invece, i cittadini guariti ...