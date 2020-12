Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,90. Tredici regioni ancora oltre la soglia critica per i ricoveri. Evitare i contatti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel giorno l’Italia ha superato la soglia dei 70mila morti dall’inizio della pandemia, dal monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità arriva la notizia che l’Rt nazionale è salito a 0,90 in questa settimana. La scora settimana l’indice di contagio, che è uno dei parametri più importanti per valutare l’andamento dell’epidemia, si era attestato a 0,86 confermando la ripresa della crescita (quindici giorni fa era a 0,82). Quindi complessivamente, l’incidenza rimane ancora molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Inoltre si continua ad osservare nella maggior parte delle regioni e della province autonome un rischio moderato o alto di una epidemia non controllata e non gestibile. Tale situazione, spiegano l’Iss, conferma la necessità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel giorno l’Italia ha superato ladei 70mila morti dall’inizio della pandemia, daldell’Istituto superiore della sanità arriva la notizia che l’Rt nazionale è salito a 0,90 in questa settimana. La scora settimana l’indice di contagio, che è uno dei parametri più importanti per valutare l’andamento dell’epidemia, si era attestato a 0,86 confermando la ripresa della crescita (quindici giorni fa era a 0,82). Quindi complessivamente, l’incidenza rimanemolto elevata e l’impatto dell’epidemia èsostenuto nella maggior parte del Paese. Insi continua ad osservare nella maggior parte dellee della province autonome un rischio moderato o alto di una epidemia non controllata e non gestibile. Tale situazione, spiegano l’Iss, conferma la necessità ...

Sono 255 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore ... Nel periodo preso in considerazione dal monitoraggio, l'indice Rt in Abruzzo è pari 0.7, a fronte dello 0.82 della settimana ...

I risultati del monitoraggio settimanale anticipato per via del Natale: indice di contagio a 0,9 contro lo 0,86 della settimana scorsa. Gli esperti invitano ...

Sono 255 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore ... Nel periodo preso in considerazione dal monitoraggio, l'indice Rt in Abruzzo è pari 0.7, a fronte dello 0.82 della settimana ... I risultati del monitoraggio settimanale anticipato per via del Natale: indice di contagio a 0,9 contro lo 0,86 della settimana scorsa. Gli esperti invitano ...