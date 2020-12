Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana 435 nuovi casi positivi' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Firenze, 23 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 435 su 4.033 casi testati (10,8% positivi, dato in linea con ieri, era dal 21 ottobre che non avevamo un dato così basso). Sono stati effettuati 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati. Solo in 123 comuni su 273 si sono registrati nuovi casi". Lo annuncia su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, anticipando i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus nel territorio della regione. "La situazione epidemiologica è decisamente migliorata, ma occorre prudenza e rispetto delle regole - aggiunge Mazzeo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Firenze, 23 dic. - (Adnkronos) - "Iregistrati nelle ultime 24 ore insono 435 su 4.033testati (10,8%, dato in linea con ieri, era dal 21 ottobre che non avevamo un dato così basso). Sono stati effettuati 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati. Solo in 123 comuni su 273 si sono registrati". Lo annuncia su Facebook Antonio, presidente del Consiglio regionale della, anticipando i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia dinel territorio della regione. "La situazione epidemiologica è decisamente migliorata, ma occorre prudenza e rispetto delle regole - aggiunge- ...

