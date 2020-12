Coronavirus, Madrid blindata fino a 6 gennaio: vietato entrare o uscire dalla regione. Accordo Francia-Uk: primi tir attraversano la Manica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La comunità di Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Il Consiglio Interterritoriale del Sistema Sanitario Nazionale ha infatti deciso che per due settimane sarà vietato entrare o uscire dalla regione spagnola tranne che per le visite a familiari o parenti o per uno dei motivi previsti dal decreto sullo stato di allerta e mostrando una sorta di autocertificazione, con l’obiettivo di frenare la diffusione del Coronavirus. Una decisione che segue l’Accordo tra Governo e Comunità autonome, con alcune di queste che hanno optato per misure ancora più restrittive, come quella valenciana che permetterà l’ingresso solo ai residenti. Rigidi i controlli messi in campo dalle forze dell’ordine: circa 7mila agenti della Polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La comunità disi blindaal 6. Il Consiglio Interterritoriale del Sistema Sanitario Nazionale ha infatti deciso che per due settimane saràspagnola tranne che per le visite a familiari o parenti o per uno dei motivi previsti dal decreto sullo stato di allerta e mostrando una sorta di autocertificazione, con l’obiettivo di frenare la diffusione del. Una decisione che segue l’tra Governo e Comunità autonome, con alcune di queste che hanno optato per misure ancora più restrittive, come quella valenciana che permetterà l’ingresso solo ai residenti. Rigidi i controlli messi in campo dalle forze dell’ordine: circa 7mila agenti della Polizia ...

eziomauro : Coronavirus nel mondo, Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Accordo Francia-Uk: sbloccati i tir in a… - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Coronavirus nel mondo, Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Accordo Francia-Uk: sbloccati i tir in a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Madrid blindata fino a 6 gennaio: vietato entrare o uscire dalla regione. Accordo Francia-Uk: primi ti… - CALEMANR : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Accordo Francia-Uk: sbloccati i tir in attesa a Dover. La pandem… - MENDIHOTZA_FBPE : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Accordo Francia-Uk: sbloccati i tir in attesa a Dover. La pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Madrid Coronavirus nel mondo, Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Accordo Francia-Uk: sbloccati i tir in attesa a... la Repubblica Bye bye 2020 - Aprile: Wimbledon e l’erba si arrendono al Coronavirus

I “The Championships” si piegano all’emergenza Coronavirus: la decisione è comunicata ... Miami e Monte Carlo con Madrid che ha già dato appuntamento al 2021. “Resto ottimista sulla ...

Viaggiare nel 2021: Lisbona, Tokyo, Dubai, Cancun fra le mete più richieste

La disponibilità dei vaccini anti Covid 19 sarà una delle principali ragioni per la ripresa dei viaggi. Ecco dove andrà chi ha già prenotato ...

I “The Championships” si piegano all’emergenza Coronavirus: la decisione è comunicata ... Miami e Monte Carlo con Madrid che ha già dato appuntamento al 2021. “Resto ottimista sulla ...La disponibilità dei vaccini anti Covid 19 sarà una delle principali ragioni per la ripresa dei viaggi. Ecco dove andrà chi ha già prenotato ...