Coronavirus. L’infermiera Tiffany Dover non è finita in terapia intensiva dopo il vaccino Pfizer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non si placcano le notizie infondate ed errate sulL’infermiera Tiffany Pontes Dover svenuta poco dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid19 della Pfizer, ricordiamolo non a causa degli ingredienti di quest’ultimo ma per la sincope vagale di cui la stessa infermiera era consapevole di avere. Un pezzo del video originale di Mazzucco condiviso da una pagina Facebook che ha ottenuto 14 mila condivisioni. A seguito dell’accaduto qualcuno ha sostenuto con prove false che sia morta, mentre altri come Massimo Mazzucco, sostiene con certezza che sia finita in terapia intensiva. Per il regista, autore del video complottista «Coronavirus: è stato il “pipistrello”», ci sono due problemi: due persone diverse e una distanza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non si placcano le notizie infondate ed errate sulPontessvenuta pocoaver ricevuto ilanti Covid19 della, ricordiamolo non a causa degli ingredienti di quest’ultimo ma per la sincope vagale di cui la stessa infermiera era consapevole di avere. Un pezzo del video originale di Mazzucco condiviso da una pagina Facebook che ha ottenuto 14 mila condivisioni. A seguito dell’accaduto qualcuno ha sostenuto con prove false che sia morta, mentre altri come Massimo Mazzucco, sostiene con certezza che siain. Per il regista, autore del video complottista «: è stato il “pipistrello”», ci sono due problemi: due persone diverse e una distanza ...

EmilianoVerga : RT @LombardiaInnova: ?? Sono 26 le #startup italiane insignite degli “Oscar dell’#Innovazione” da @Angi_tech. ?? Premiata come #InnovationLea… - RobRe62 : RT @LombardiaInnova: ?? Sono 26 le #startup italiane insignite degli “Oscar dell’#Innovazione” da @Angi_tech. ?? Premiata come #InnovationLea… - infoitsalute : Coronavirus, chi è l'infermiera che verrà vaccinata per prima in Italia - startzai : RT @LombardiaInnova: ?? Sono 26 le #startup italiane insignite degli “Oscar dell’#Innovazione” da @Angi_tech. ?? Premiata come #InnovationLea… - gabferrieri : RT @LombardiaInnova: ?? Sono 26 le #startup italiane insignite degli “Oscar dell’#Innovazione” da @Angi_tech. ?? Premiata come #InnovationLea… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus L’infermiera Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera