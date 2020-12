Coronavirus | l’annuncio del premier Conte | “Possibile lockdown a gennaio”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio ha fatto il punto della situazione trattando i temi all’ordine del giorno e di maggiore interesse. Giuseppe(Facebook)Giuseppe, Presidente del Consiglio, ha affrontato tutti i temi più cari agli italiani, temi affrontati nelle ultime settimane, in una intervista rilasciata ad una nota trasmissione televisiva. Ilha parlato di ogni cosa, dalla possibilità concreta di un nuovose i numeri dei contagi non dovessero calare, fino alla data presunta dell’apertura delle scuole, stimata per il prossimo 7. “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano ...