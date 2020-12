Coronavirus. La «denuncia» dell’avvocato Polacco contro il Comune di Bugliano, che non esiste – Video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come mai le persone cascano in una bufala o ne creano una involontariamente? Possiamo parlare di «bias di conferma», o «pregiudizio di conferma», un fenomeno che porta le persone a cercare o interpretare delle prove favorevoli alle proprie convinzioni. Questa è una descrizione molto semplice, ma possiamo osservare un esempio nel caso dell’ennesima vittima dell’inesistente «Comune di Bugliano» inciampata nell’inganno auto indotto. Sostenere che «tutti sanno che il Comune di Bugliano non esiste» è una «fake news». C’era cascata di recente La Nuova Padania e il Comitato Massa Marittima per Renzi lo ha imparato «a proprie spese». Questa volta è successo ad un avvocato seguito dagli ambienti NoVax e dei teorici del complotto della Covid19. La nuova «vittima» ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come mai le persone cascano in una bufala o ne creano una involontariamente? Possiamo parlare di «bias di conferma», o «pregiudizio di conferma», un fenomeno che porta le persone a cercare o interpretare delle prove favorevoli alle proprie convinzioni. Questa è una descrizione molto semplice, ma possiamo osservare un esempio nel caso dell’ennesima vittima dell’innte «di» inciampata nell’inganno auto indotto. Sostenere che «tutti sanno che ildinon» è una «fake news». C’era cascata di recente La Nuova Padania e il Comitato Massa Marittima per Renzi lo ha imparato «a proprie spese». Questa volta è successo ad un avvocato seguito dagli ambienti NoVax e dei teorici del complotto della Covid19. La nuova «vittima» ...

