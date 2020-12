Coronavirus, la conferma su Science: chi si è infettato ha un’immunità per almeno 8 mesi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È la domanda che tutti gli esperti si fanno dall’inizio della pandemia: quanto dura l’immunità del nostro corpo al Covid-19 dopo che si è guariti dall’infezione? Ora uno studio australiano, pubblicato su Science Immunology, conferma quello che altre ricerche hanno già ipotizzato: almeno otto mesi. E potrebbe proteggerci anche per più tempo, dal momento che sono passati proprio otto mesi da quando l’emergenza sanitaria è esplosa in tutto il mondo, costringendo la comunità internazionale a interrogarsi sulle caratteristiche del Sars-Cov2. La notizia è importante anche perché rafforza la probabilità che i vaccini anti-Covid funzionino per lunghi periodi. Lo studio, pubblicato il 22 dicembre sulla prestigiosa rivista scientifica, rivela che alcune cellule specifiche all’interno del sistema immunitario – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È la domanda che tutti gli esperti si fanno dall’inizio della pandemia: quanto dura l’immunità del nostro corpo al Covid-19 dopo che si è guariti dall’infezione? Ora uno studio australiano, pubblicato suImmunology,quello che altre ricerche hanno già ipotizzato:otto. E potrebbe proteggerci anche per più tempo, dal momento che sono passati proprio ottoda quando l’emergenza sanitaria è esplosa in tutto il mondo, costringendo la comunità internazionale a interrogarsi sulle caratteristiche del Sars-Cov2. La notizia è importante anche perché rafforza la probabilità che i vaccini anti-Covid funzionino per lunghi periodi. Lo studio, pubblicato il 22 dicembre sulla prestigiosa rivista scientifica, rivela che alcune cellule specifiche all’interno del sistema immunitario – ...

