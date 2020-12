Coronavirus, Italia: sono oltre 70mila le vittime, un caso di “variante inglese” nella Marche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mancano ormai pochissime ore all’entrata dell’Italia nella “zona rossa”, una sorta di lockdown non ufficializzato e nazionale, unica via percorribile in vista delle Feste per fugare la possibilità che proprio Natale e Capodanno diventino un’occasione per la proliferazione incontrollata del virus. Rivisti gli orari degli esercizi, la ristorazione riprende col solo servizio d’asporto e anche gli spostamenti subiranno notevoli restrizioni, autorizzati poi solo per “comprovati motivi” attraverso apposito modulo di autocertificazione. Tante le odierne novità sul virus: dalla “variante inglese”, non più pericolosa ma più contagiosa, alla partenza dal Belgio di un camion con a bordo i vaccini destinatati all’Italia. Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 in Italia. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mancano ormai pochissime ore all’entrata dell’“zona rossa”, una sorta di lockdown non ufficializzato e nazionale, unica via percorribile in vista delle Feste per fugare la possibilità che proprio Natale e Capodanno diventino un’occasione per la proliferazione incontrollata del virus. Rivisti gli orari degli esercizi, la ristorazione riprende col solo servizio d’asporto e anche gli spostamenti subiranno notevoli restrizioni, autorizzati poi solo per “comprovati motivi” attraverso apposito modulo di autocertificazione. Tante le odierne novità sul virus: dalla “”, non più pericolosa ma più contagiosa, alla partenza dal Belgio di un camion con a bordo i vaccini destinatati all’. Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 in. ...

antoguerrera : Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Regno Unito: 433.470 Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Italia: 87.889 #Covid19 - Agenzia_Ansa : #Covid, in negozi di #Roma cartello 'Basta' contro le chiusure. Protesta in tutta #Italia per misure del governo… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - ric_bra74 : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo ancora att… - Nanoalto : Covid, 14.522 nuovi casi e 553 morti, Italia supera la soglia delle 70 mila vittime dall'inizio della pandemia… -