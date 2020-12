Coronavirus Italia, il bollettino del 23 dicembre: 14.522 nuovi casi, 553 decessi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 14.522 i nuovi casi di Coronavirus, e 553 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.Attualmente positivi: 598.816Deceduti: 70.395 (+553)Dimessi/Guariti: 1.322.067 (+20.494)Ricoverati: 27.170 (-465)Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.624 (-63)Tamponi: 25.558.583 (+175.364)Totale casi: 1.991.278 (+14.522, +0,7%) Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 14.522 idi, e 553 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.Attualmente positivi: 598.816Deceduti: 70.395 (+553)Dimessi/Guariti: 1.322.067 (+20.494)Ricoverati: 27.170 (-465)Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.624 (-63)Tamponi: 25.558.583 (+175.364)Totale: 1.991.278 (+14.522, +0,7%)

