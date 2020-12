Coronavirus in Toscana: 22 morti (età media 76 anni), oggi 23 dicembre. E 435 nuovi contagi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 22 i morti per Coronavirus, oggi 23 dicembre in Toscana. Si tratta di 15 uomini e 7 donne con età media relativamente bassa, 76 anni. Mentre roisale sensibilmente il numero dei nuovi positivi: 435, con età media 50 anni (il 10% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). Complessivamente, i contagi da inizio pandemia sono 116.979 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 22 iper23in. Si tratta di 15 uomini e 7 donne con etàrelativamente bassa, 76. Mentre roisale sensibilmente il numero deipositivi: 435, con età50(il 10% ha meno di 20, il 25% tra 20 e 39, il 30% tra 40 e 59, il 23% tra 60 e 79, il 12% ha 80o più). Complessivamente, ida inizio pandemia sono 116.979

