Coronavirus in Italia, oltre 14mila nuovi casi. Alert della Fondazione Gimbe (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 14.522 i nuovi positivi al Coronavirus (ieri erano stati 13.318) nel nostro Paese, a fronte di 175.364 tamponi, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.991.278 casi. In calo i morti, 553, (ieri 628) per un totale di 70.395 morti da inizio epidemia. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 23 dicembre, diramati dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Il tasso di positività è all'8,3%. "Avremo ancora settimane intense, complicate e avremo bisogno di mantenere la massima attenzione ma il messaggio che arriva con l'apertura delle stagioni vaccinali è un messaggio che va nella direzione giusta". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Gli effetti delle misure restrittive adottate il 3 novembre scorso si ...

