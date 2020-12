Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 dicembre: 14.522 nuovi casi e 553 morti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 23 dicembre. Superate le 70 mila vittime da febbraio Leggi su corriere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 23. Superate le 70 mila vittime da febbraio

antoguerrera : Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Regno Unito: 433.470 Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Italia: 87.889 #Covid19 - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - reportrai3 : L'agenzia statunitense Associated Press cita le rivelazioni esclusive di #Report riguardo il dossier sulla pandemia… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Calano le terapie intensive (-63) #coronavirus #Covid - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 14.522 nuovi casi e 553 morti nelle ultime 24 ore -