Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 dicembre: 14.522 nuovi casi e 553 morti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 23 dicembre. Superate le 70 mila vittime da febbraio. Più contagi con più tamponi (oltre 175 mila), ma il tasso di positività si sposta di poco: è 8,3%. Le regioni più colpite: Veneto (+3.357) e Lombarda (+2.153) Leggi su corriere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 23. Superate le 70 mila vittime da febbraio. Più contagi con più tamponi (oltre 175 mila), ma il tasso di positività si sposta di poco: è 8,3%. Le regioni più colpite: Veneto (+3.357) e Lombarda (+2.153)

antoguerrera : Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Regno Unito: 433.470 Test Coronavirus processati il 20 dicembre in Italia: 87.889 #Covid19 - Agenzia_Ansa : #Covid, in negozi di #Roma cartello 'Basta' contro le chiusure. Protesta in tutta #Italia per misure del governo… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - ilgolfo24_it : Coronavirus, a Santo Stefano il vaccino in Italia - fanpage : 'Vaccinarsi è un atto d'amore e di responsabilità nei confronti della collettività. Con orgoglio rappresento tutti… -