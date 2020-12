Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 dicembre: meno ricoveri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 14.522 positivi al Covid-19 su 175.364 test effettuati. Rispettivamente, +1.204 infetti e +9.159 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -63 persone nelle terapie intensive e -402 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 20.494 ( +179 rispetto ai dati del 22 dicembre). In 24h sono morte 553 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.991.278 dall’inizio dalla pandemia, di cui 70.395 morti. Le persone attualmente positive sono 598.816. I ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 14.522 positivi al Covid-19 su 175.364 test effettuati. Rispettivamente, +1.204 infetti e +9.159 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -63 persone nelle terapie intensive e -402 persone neida ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 20.494 ( +179 rispetto ai dati del 22). In 24h sono morte 553 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 22Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.991.278 dall’inizio dalla pandemia, di cui 70.395 morti. Le persone attualmente positive sono 598.816. I ...

