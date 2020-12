Coronavirus, impennata dei decessi in Germania: 962 in 24 ore, mai così tanti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quasi mille morti in 24 ore. La Germania ha registrato 962 decessi – mai così tanti da marzo – e 24.740 nuovi casi di Covid-19 nell’ultimo bollettino dell’Istituto Robert Koch (Rki), che monitora l’andamento dell’epidemia nel Paese. Con i nuovi dati il totale dei contagi sale a 1.554.920 e il bilancio delle vittime a 27.968 morti. Lievemente in calo l’indice d’incidenza sui sette giorni, che misura i nuovi contagi su 100 mila abitanti: oggi sono 195,1 rispetto ai 197,6 di ieri. La Germania è in lockdown dal 16 dicembre, da quando cioè Angela Merkel ha irrigidito le misure restrittive, chiudendo negozi e scuole. L’allarme del Robert Koch Institut «Passeranno molte settimane prima di poter osservare una riduzione dei contagi», ha avvertito ieri, 22 dicembre, il presidente del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quasi mille morti in 24 ore. Laha registrato 962– maida marzo – e 24.740 nuovi casi di Covid-19 nell’ultimo bollettino dell’Istituto Robert Koch (Rki), che monitora l’andamento dell’epidemia nel Paese. Con i nuovi dati il totale dei contagi sale a 1.554.920 e il bilancio delle vittime a 27.968 morti. Lievemente in calo l’indice d’incidenza sui sette giorni, che misura i nuovi contagi su 100 mila abi: oggi sono 195,1 rispetto ai 197,6 di ieri. Laè in lockdown dal 16 dicembre, da quando cioè Angela Merkel ha irrigidito le misure restrittive, chiudendo negozi e scuole. L’allarme del Robert Koch Institut «Passeranno molte settimane prima di poter osservare una riduzione dei contagi», ha avvertito ieri, 22 dicembre, il presidente del ...

umbriajournal_ : Coronavirus: variante inglese in tutta Gb, impennata dopo Natale - iltirreno : ?? Coronavirus, cosa sta succedendo all'Elba? I motivi dell'impennata di contagi ?? di Luca Centini - Villaedintorni1 : Coronavirus, nuova impennata di casi a Reggio e provincia: 147 nuovi positivi - RedazioneLaNews : #Milano Decreto Natale e Capodanno, tutt'Italia zona rossa. Conte: 'Situazione difficile, si rischia nuova impennat… - lavocedialba : Coronavirus in Piemonte: più di 500 nuovi contagi in meno nelle ultime 24 ore e impennata di guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata dei decessi in Germania: 962 in 24 ore, mai così tanti Open “Variante covid preoccupa per impennata casi”, lo psichiatra italiano in Gb

“C’è una forte preoccupazione qui in Gran Bretagna per la variante ‘inglese’, e questo perché stiamo vedendo un forte e rapido aumento dei casi di Covid-19 ricoverati: per avere un’idea, due settimane ...

Covid: la mortalità resta alta ma l’impennata frena

Impennano i casi positivi al Coronavirus nel Varesotto (767), sono 462 nel Milanese, 69 dei quali nel capoluogo (ieri erano 173). Tra le altre province vi sono 249 casi a Como, 156 casi a Brescia, 117 ...

“C’è una forte preoccupazione qui in Gran Bretagna per la variante ‘inglese’, e questo perché stiamo vedendo un forte e rapido aumento dei casi di Covid-19 ricoverati: per avere un’idea, due settimane ...Impennano i casi positivi al Coronavirus nel Varesotto (767), sono 462 nel Milanese, 69 dei quali nel capoluogo (ieri erano 173). Tra le altre province vi sono 249 casi a Como, 156 casi a Brescia, 117 ...