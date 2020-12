Coronavirus | il primario di Bergamo Lorini | «Dopo due anni le pandemie vanno via da sole Lo insegna la storia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lucaè pronto per il vaccino che gli verrà somministrato il prossimo 27 dicembre, data ormai ribattezzata come V-Day, giorno in cui, per alcune categorie professionali come medici e infermieri, arriveranno in Italia le prime 9 mila dosi di farmaco contro il. Il direttore del dipartimento di emergenza, urgenza e area critica, cioè il capo delle terapie intensive dell’ospedale Papa GiovXXIII didice che su una questione del genere non bisognerebbe affatto indugiare. Vaccinarsi, spiega a la Repubblica, «è importante e vitale, e se facciamo le cose bene ci prepariamo a vivere finalmente momenti migliori di quelli che abbiamo vissuto». La decisione è arrivata ieri mattina, 22 dicembre, durante una riunione. «C’erano venti vaccini per l’ospedale. Di comune accordo abbiamo individuato ...