Coronavirus, i numeri in chiaro. Il biologo Bucci: «La variante? Scoperta grazie all’efficienza inglese nella raccolta dati» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Analizzare i dati giornalieri della pandemia è inutile. Anzi, controproducente». Il biologo Enrico Bucci, esperto del settore biofarmaceutico e professore della Temple University di Philadelphia, preferisce non commentare il numero, seppur di impatto, comparso oggi sul bollettino della Protezione Civile: è stata superata la soglia dei 70mila morti in Italia. Altri 553 decessi, altri 14.522 nuovi positivi e 216 nuovi ingressi in terapia intensiva. «Osservo, però, che la discesa delle curve epidemiche sta rallentando». Cosa vuol dire? «Come insegna il caso recente della Francia, è probabile che moltissimi positivi sfuggano all’intercettazione. Tornando alla questione dei morti, aver raggiunto quota 70mila decessi indica che siamo al cospetto di un evento fuori portata. Bisogna andare molto indietro nel tempo per trovare una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Analizzare igiornalieri della pandemia è inutile. Anzi, controproducente». IlEnrico, esperto del settore biofarmaceutico e professore della Temple University di Philadelphia, preferisce non commentare il numero, seppur di impatto, comparso oggi sul bollettino della Protezione Civile: è stata superata la soglia dei 70mila morti in Italia. Altri 553 decessi, altri 14.522 nuovi positivi e 216 nuovi ingressi in terapia intensiva. «Osservo, però, che la discesa delle curve epidemiche sta rallentando». Cosa vuol dire? «Come insegna il caso recente della Francia, è probabile che moltissimi positivi sfuggano all’intercettazione. Tornando alla questione dei morti, aver raggiunto quota 70mila decessi indica che siamo al cospetto di un evento fuori portata. Bisogna andare molto indietro nel tempo per trovare una ...

