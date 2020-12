Coronavirus | Federvini | consumi vino fuori casa -37% nel 2020

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic. (Adnkronos) – Ilchiude in forte calo per il mercato nazionale dele dei liquori. Secondo le previsioni dello studio cheha affidato a Tradelab, il mercato del. Se nel 2019 il valore complessivo nel consumoper il settore vini è stato di oltre 2,3 miliardi di euro, quest’anno la flessione sarà del 37%. Ancora peggio per i liquori e gli amari, con il valore crollato del 41% a 570 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il mercato del vino post Covid-19 Come riporta il sito ufficiale della Federvini, "la crisi Covid è arrivata in un contesto di appesantimento giacenze causata dalla supervendemmia 2018.