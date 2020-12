Coronavirus: da Regione Lombardia nuova ordinanza su corsi formazione e caccia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza con decorrenza da domani, giovedì 24 dicembre, fino al 15 gennaio 2021. In particolare sono previste le disposizioni per l'attività corsistica individuale e collettiva diversa da quella autorizzata o finanziata da Regione Lombardia. Ad esempio il provvedimento riguarda scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, compresi gli eventuali esami, che si svolgeranno a distanza, se l'attività corsistica è collettiva, e in presenza, con esclusione dei giorni di 'zona rossa', se l'attività è individuale e non è possibile svolgerle a distanza. In ogni caso le lezioni individuali in presenza si svolgono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della, Attilio Fontana, ha firmato unacon decorrenza da domani, giovedì 24 dicembre, fino al 15 gennaio 2021. In particolare sono previste le disposizioni per l'attivitàstica individuale e collettiva diversa da quella autorizzata o finanziata da. Ad esempio il provvedimento riguarda scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, compresi gli eventuali esami, che si svolgeranno a distanza, se l'attivitàstica è collettiva, e in presenza, con esclusione dei giorni di 'zona rossa', se l'attività è individuale e non è possibile svolgerle a distanza. In ogni caso le lezioni individuali in presenza si svolgono ...

