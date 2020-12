Coronavirus, curva stabile. Il 7 gennaio riaprono le scuole (50%), dopo le feste tornano zone colorate (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 14.522 (ieri 13.318) i nuovi casi di Covid 19, in Italia dove nelle ultime 24 ore dove si sono registrate 553 (ieri 628) vittime. Un dato che fa sfondare il tetto delle 70mila vittime da inizio pandemia nel nostro Paese: oggi sono 70.395. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Continua a scendere il numero dei attuali positivi, oggi sono 598.816, 7.139 meno di ieri. Con i 20.494 guariti dimessi, sale a 1.322.067 il numero degli italiani che hanno superato la malattia.Sono 24.546 invece le persone attualmente ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani (-402 rispetto a ieri). Nelle terapie intensive ci sono 2624 italiani, 63 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva 216 persone, ieri 201. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare 571.646 italiani, 6674 meno di ieri. Complessivamente oggi sono positive ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 14.522 (ieri 13.318) i nuovi casi di Covid 19, in Italia dove nelle ultime 24 ore dove si sono registrate 553 (ieri 628) vittime. Un dato che fa sfondare il tetto delle 70mila vittime da inizio pandemia nel nostro Paese: oggi sono 70.395. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Continua a scendere il numero dei attuali positivi, oggi sono 598.816, 7.139 meno di ieri. Con i 20.494 guariti dimessi, sale a 1.322.067 il numero degli italiani che hanno superato la malattia.Sono 24.546 invece le persone attualmente ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani (-402 rispetto a ieri). Nelle terapie intensive ci sono 2624 italiani, 63 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva 216 persone, ieri 201. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare 571.646 italiani, 6674 meno di ieri. Complessivamente oggi sono positive ...

