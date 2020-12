Coronavirus, Conte: “Vaccino trattamento volontario. Entro aprile 10-15 milioni di vaccinati” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Perché non rendere il Vaccino Covid obbligatorio? “Esiste il principio di autodeterminazione per cui qualsiasi trattamento deve essere volontario. Noi adesso facciamo partire il piano: se dovessimo scoprire che la popolazione non si sottopone sarà un problema e allora lo si dovrà affrontare. Ma non c’è ragione di crederlo. L’ipotesi che le persone” non si vaccinino “è meramente residuale: la previsione è arrivare a 10 o 15 milioni di cittadini sottoposti a vaccinazione per avere un impatto significativo. Dovremmo arrivarci ad aprile. Se poi dovesse esserci un rifiuto di massa…”. Sono queste le parole a Porta a Porta di Giuseppe Conte: il Presidente del Consiglio ribadisce la non obbligatorietà del Vaccino, stabilendo un obiettivo per quanto riguarda le vaccinazioni da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Perché non rendere ilCovid obbligatorio? “Esiste il principio di autodeterminazione per cui qualsiasideve essere. Noi adesso facciamo partire il piano: se dovessimo scoprire che la popolazione non si sottopone sarà un problema e allora lo si dovrà affrontare. Ma non c’è ragione di crederlo. L’ipotesi che le persone” non si vaccinino “è meramente residuale: la previsione è arrivare a 10 o 15di cittadini sottoposti a vaccinazione per avere un impatto significativo. Dovremmo arrivarci ad. Se poi dovesse esserci un rifiuto di massa…”. Sono queste le parole a Porta a Porta di Giuseppe: il Presidente del Consiglio ribadisce la non obbligatorietà del, stabilendo un obiettivo per quanto riguarda le vaccinazioni da ...

