**Coronavirus: Conte, 'obbligo vaccino medici? Se ci sono difficoltà valutiamo'** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - obbligo del vaccino per i medici? "Ce un dibattito tra di noi. Ma aspettiamo, vediamo, sono tutte persone responsabili, sanno che di fronte a una pandemia garantire i pazienti è una priorità per tutti. Se dovessimo andare in difficoltà potremo valutare soluzioni alternative". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) -delper i? "Ce un dibattito tra di noi. Ma aspettiamo, vediamo,tutte persone responsabili, sanno che di fronte a una pandemia garantire i pazienti è una priorità per tutti. Se dovessimo andare inpotremo valutare soluzioni alternative". Lo ha detto Giuseppea Porta a Porta.

TV7Benevento : **Coronavirus: Conte, 'obbligo vaccino medici? Se ci sono difficoltà valutiamo'**... - BambooBarbara : RT @LaVeritaWeb: Il comitato dei familiari delle vittime di coronavirus lo chiama in causa davanti a un giudice. E persino gli alleati chie… - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: Il comitato dei familiari delle vittime di coronavirus lo chiama in causa davanti a un giudice. E persino gli alleati chie… - tax_analysis : RT @LaVeritaWeb: Il comitato dei familiari delle vittime di coronavirus lo chiama in causa davanti a un giudice. E persino gli alleati chie… - Nerot45888119 : RT @LaVeritaWeb: Il comitato dei familiari delle vittime di coronavirus lo chiama in causa davanti a un giudice. E persino gli alleati chie… -