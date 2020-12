**Coronavirus: Conte, 'mai pensato di non farcela, ma quanta sofferenza per i decessi'** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - Mai pensato di non farcela nell'emergenza Coronavid? "Di non farcela no", ha replicato Giuseppe Conte a Porta a Porta, "però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all'inizio", "è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown" e "quando abbiamo cominciato a vedere i decessi per me è stato un momento particolarmente sofferto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - Maidi nonnell'emergenza Coronavid? "Di nonno", ha replicato Giuseppea Porta a Porta, "però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all'inizio", "è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown" e "quando abbiamo cominciato a vedere iper me è stato un momento particolarmente sofferto".

CameranMax : RT @LaVeritaWeb: Il comitato dei familiari delle vittime di coronavirus lo chiama in causa davanti a un giudice. E persino gli alleati chie… - Nannetti_Franco : RT @Libero_official: 'Basta dire che è andato tutto bene, abbiamo il record di morti: voglio delle spiegazioni'. #Coronavirus, il durissimo… - TV7Benevento : **Coronavirus: Conte, 'mai pensato di non farcela, ma quanta sofferenza per i decessi'**... - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Il comitato dei familiari delle vittime di coronavirus lo chiama in causa davanti a un giudice. E persino gli alleati chie… - Marylu58121349 : RT @Libero_official: 'Basta dire che è andato tutto bene, abbiamo il record di morti: voglio delle spiegazioni'. #Coronavirus, il durissimo… -