Coronavirus, bollettino del 23 dicembre: 553 morti, superata soglia 70.000in totale. 14.522 nuovi contagi, 2.624 terapie intensive (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 7.139 in meno. In totale le persone positive al Coronavirus in Italia sono 598.816 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 7.139 in meno. Inle persone positive alin Italia sono 598.816

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 dicembre: 14.522 nuovi casi e 553 morti. Superate le 70mila vittime dall'iniz… - vaticannews_it : #23dicembre #Iraq Al via il “Centro della speranza” in aiuto dei cristiani sfollati #MiddleEast Nasce 'Momentum', b… - Corriere : In Italia 14.522 nuovi casi e 553 morti. Superate le 70 mila vittime dall’inizio della pandemia - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 23 dicembre: oltre 14 mila casi. Altre 553 morti #Coronavirus - infoitinterno : Coronavirus Campania, oggi 1.067 contagi e 19 morti: bollettino di mercoledì 23 dicembre -