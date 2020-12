Coronavirus, arriva lo studio: ecco per quanto tempo si è immuni dopo l’infezione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ immunità al virus del Covid-19, dopo l’infezione, dura almeno 8 mesi. Tutto ciò grazie alla memoria immunitaria. Questa la notizia che arriva da uno studio australiano, pubblicato su Science Immunology. Questo è possibile grazie a determinate cellule che “ricordano” l’infezione precedentemente avvenuta. L’ipotesi delle ricerca viene dunque avvalorata da questa nuova tesi: 8 mesi di immunità. La nuova ricerca e i risultati che ne derivano sono importanti anche perché rafforzano la probabilità che i vaccini contro il virus, SARS-CoV-2, di imminente arrivo in Europa e quindi in Italia, funzionino per lunghi periodi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’tà al virus del Covid-19,, dura almeno 8 mesi. Tutto ciò grazie alla memoriataria. Questa la notizia cheda unoaustraliano, pubblicato su Science Immunology. Questo è possibile grazie a determinate cellule che “ricordano”precedentemente avvenuta. L’ipotesi delle ricerca viene dunque avvalorata da questa nuova tesi: 8 mesi dità. La nuova ricerca e i risultati che ne derivano sono importanti anche perché rafforzano la probabilità che i vaccini contro il virus, SARS-CoV-2, di imminente arrivo in Europa e quindi in Italia, funzionino per lunghi periodi. su Il Corriere della Città.

Corriere : Il coronavirus arriva anche in Antartide, 36 contagi in una base - fattoquotidiano : Coronavirus: cosa sappiamo della mutazione che arriva dal Sudafrica, diffusa tra i giovani e più contagiosa. “Ma se… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Madrid si blinda fino al 6 gennaio. Accordo Francia-Uk: sbloccati i tir in attesa a Dover. L… - MarcelloArresto : Coronavirus, arriva il 'portavaccino' manuale a -80°: 'Può essere trasportato anche dai rider' - CorriereCitta : Coronavirus, arriva lo studio: ecco per quanto tempo si è immuni dopo l’infezione -