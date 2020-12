Coronavirus, Arcuri: «Pfizer manderà altre 450 mila dosi di vaccino dal 28 dicembre. Non ci saranno corsie preferenziali» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Arriveranno prima 9.750 dosi in Italia, solo quelle che somministreremo simbolicamente domenica prossima, 27 dicembre. Nella settimana successiva, da lunedì 28, speriamo nei primi giorni della settimana, contiamo di proseguire la vaccinazione, la prima fase di quella di massa». A scandire i tempi e i modi dell’inizio della vaccinazione contro il Coronavirus in Italia è il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri nella consueta conferenza settimanale. «Pfizer ha assicurato che in quella settimana arriveranno altre 450 mila dosi, portate direttamente dall’azienda nei 300 punti somministrazione scelte con regioni e province autonome», spiega il commissario parlando della prima vaccinazione simbolica di 9.750 persone in Italia domenica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Arriveranno prima 9.750in Italia, solo quelle che somministreremo simbolicamente domenica prossima, 27. Nella settimana successiva, da lunedì 28, speriamo nei primi giorni della settimana, contiamo di proseguire la vaccinazione, la prima fase di quella di massa». A scandire i tempi e i modi dell’inizio della vaccinazione contro ilin Italia è il commissario straordinario all’emergenza Domeniconella consueta conferenza settimanale. «ha assicurato che in quella settimana arriveranno450, portate direttamente dall’azienda nei 300 punti somministrazione scelte con regioni e province autonome», spiega il commissario parlando della prima vaccinazione simbolica di 9.750 persone in Italia domenica ...

