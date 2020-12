Coronavirus: Arcuri, con vaccino immunità di gregge in 9 mesi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni per i primi tre trimestri: prima dose e richiamo per 20 milioni di italiani in nove mesi. Il faro sono quei 42 milioni di italiani: il 70%, l'immunità di gregge, afferma Arcuri Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni per i primi tre trimestri: prima dose e richiamo per 20 milioni di italiani in nove. Il faro sono quei 42 milioni di italiani: il 70%, l'di, afferma

