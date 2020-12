Coronavirus: allarme in Germania, altri 962 morti. Variante Covid: scontri a Dover (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L 'Europa deve fare i conti con la Variante Covid che arriva dall'Inghilterra e con dati che continuano a esser negativi soprattutto in Germania , il Paese che aveva gestito meglio la prima ondata e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L 'Europa deve fare i conti con lache arriva dall'Inghilterra e con dati che continuano a esser negativi soprattutto in, il Paese che aveva gestito meglio la prima ondata e ...

sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - Marilenapas : RT @Corriere: #Covid19, le principali notizie di oggi ??Intanto @GIMBE lancia l'allarme: 4 mila morti in una settimana, «gli effetti delle… - GIMBE : RT @Corriere: #Covid19, le principali notizie di oggi ??Intanto @GIMBE lancia l'allarme: 4 mila morti in una settimana, «gli effetti delle… - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ??Intanto @GIMBE lancia l'allarme: 4 mila morti in una settimana, «gli effe… - lillydessi : Coronavirus: allarme in Germania, altri 962 morti. Madrid chiusa fino al 6 gennaio - -