Coronavirus, 14.522 nuovi contagi e 553 decessi. Superata la soglia dei 70mila morti in Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il bollettino del 23 dicembre Nelle ultime 24 ore, sono aumentati i nuovi casi positivi registrati giornalmente in Italia: 14.522, contro i 13.318 di ieri. Il numero totale delle infezioni al Coronavirus individuate nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, sale così a quota 1.991.278. I dati odierni arrivano a fronte di 175.364 tamponi analizzati, più dei 166.205 del giorno precedente, per un totale di 25.558.583 test eseguiti da quando è scoppiata la pandemia. I morti superano la soglia dei 70mila, raggiungendo la cifra complessiva di 70.395, con un incremento di nuove vittime inferiore rispetto a ieri: 553 oggi, 628 il giorno precedente. Dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute risultano guarite 1.322.067 persone, da febbraio a oggi. Invece, hanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il bollettino del 23 dicembre Nelle ultime 24 ore, sono aumentati icasi positivi registrati giornalmente in: 14.522, contro i 13.318 di ieri. Il numero totale delle infezioni alindividuate nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, sale così a quota 1.991.278. I dati odierni arrivano a fronte di 175.364 tamponi analizzati, più dei 166.205 del giorno precedente, per un totale di 25.558.583 test eseguiti da quando è scoppiata la pandemia. Isuperano ladei, raggiungendo la cifra complessiva di 70.395, con un incremento di nuove vittime inferiore rispetto a ieri: 553 oggi, 628 il giorno precedente. Dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute risultano guarite 1.322.067 persone, da febbraio a oggi. Invece, hanno ...

