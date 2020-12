Contributi sospesi a dicembre, entro il 16 marzo 2021: istruzioni con e senza calo di fatturato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come noto, sono stati sospesi i Contributi a dicembre 2020: la sospensione, in particolare, spetta sia in caso di calo di fatturato sia senza (ma soltanto in determinati casi). L’interruzione temporanea di versamento dei Contributi INPS, anche per il mese di dicembre 2020, è stata decisa dal Governo mediante il “Decreto Ristori-ter” (D.L. n. 157/2020). A causa dell’innalzamento della curva epidemiologica a novembre, l’esecutivo è stato costretto ad adottare nuove stringenti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Ciò ha causato il blocco di molte attività economiche. Dunque, per venire incontro a tali figure, quindi soprattutto imprenditori, è stato deciso di prorogare la sospensione dei versamenti Contributivi ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come noto, sono stati2020: la sospensione, in particolare, spetta sia in caso didisia(ma soltanto in determinati casi). L’interruzione temporanea di versamento deiINPS, anche per il mese di2020, è stata decisa dal Governo mediante il “Decreto Ristori-ter” (D.L. n. 157/2020). A causa dell’innalzamento della curva epidemiologica a novembre, l’esecutivo è stato costretto ad adottare nuove stringenti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Ciò ha causato il blocco di molte attività economiche. Dunque, per venire incontro a tali figure, quindi soprattutto imprenditori, è stato deciso di prorogare la sospensione dei versamentivi ...

ANPALServizi : ???? #DalleRegioni @RegioneVeneto Online l'elenco di imprese beneficiarie di contributi #COVID19. Pubblicate su… - PivaPaola : RT @RegioneVeneto: Veneto: pubblicato l'elenco delle imprese ammesse al contributo regionale per il reintegro dei lavoratori L'agevolazione… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneVeneto: Veneto: pubblicato l'elenco delle imprese ammesse al contributo regionale per il reintegro dei lavoratori L'agevolazione… - RegioneVeneto : Veneto: pubblicato l'elenco delle imprese ammesse al contributo regionale per il reintegro dei lavoratori L'agevola… - PantheonVerona : È stato pubblicato sul sito di Veneto Lavoro, con apposito decreto, l'elenco delle prime domande ammesse al contrib… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi sospesi Sospensione contributi INPS in scadenza il 16.12:ecco le istruzioni Fiscoetasse Contributi alle imprese danneggiate dal Covid, domande entro il 30

SILANUS. Al fine di sostenere i soggetti economicamente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il Comune riconosce un contributo alle imprese di Silanus che, a seguito delle ...

Carrara, aprono un teatro finanziandolo col "biglietto sospeso"

"In un momento in cui i teatri chiudono noi abbiamo scelto di aprirne uno". Sembra un paradosso, invece è un progetto che si sta materializzando a Carrara. Momenti difficili per chi lavora sui palcosc ...

SILANUS. Al fine di sostenere i soggetti economicamente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il Comune riconosce un contributo alle imprese di Silanus che, a seguito delle ..."In un momento in cui i teatri chiudono noi abbiamo scelto di aprirne uno". Sembra un paradosso, invece è un progetto che si sta materializzando a Carrara. Momenti difficili per chi lavora sui palcosc ...