Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un privato firma un Contratto sulla base del quale un'altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile fare disdetta in relazione ad un Contratto già firmato? e se sì, entro quando? quando il Contratto diviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una pluralità di rapporti tra privati, negozianti, liberi professionisti o imprese. Facciamo chiarezza e vediamo allora quando vale la disdetta dell'accordo già sottoscritto. Se ti interessa saperne di più sul ...

