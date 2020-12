Conte tira dritto e annuncia che il ritorno in aula avverrà il 7 gennaio. Il premier assicura che si punterà sulla flessibilità e che almeno il 50 per cento della didattica sarà in presenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Dobbiamo riportare la didattica in presenza almeno al 50 per cento” per le scuole secondarie superiori “e dobbiamo farlo con il massimo della flessibilità”. A parlare così, durante la registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera su Rai 1 è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier ha poi assicurato che con le prefetture a livello provinciale “c’è un tavolo dei ministri attivo da giorni” per coordinarsi e trovare soluzioni per il ritorno in classe del 7 gennaio e che ha “raccomandato” che le aperture avvengano in modo “differenziato scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Dobbiamo riportare lainal 50 per” per le scuole secondarie superiori “e dobbiamo farlo con il massimo”. A parlare così, durante la registrazionepuntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera su Rai 1 è il presidente del Consiglio, Giuseppe. Ilha poito che con le prefetture a livello provinciale “c’è un tavolo dei ministri attivo da giorni” per coordinarsi e trovare soluzioni per ilin classe del 7e che ha “raccomandato” che le aperture avvengano in modo “differenziato scuola per scuola, paese per paese. Nel segno: è l’unica ...

