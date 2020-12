Conte: «Se nuova impennata zona rossa anche a gennaio». Scuole riaperte dopo la Befana, didattica in presenza al 50% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle Scuole non andrà oltre il 7 gennaio. «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura dellenon andrà oltre il 7. «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni...

Giuseppe Conte è ottimista sulla ripresa della scuola a gennaio ... Poi dobbiamo confrontarci con la società civile e le parti sociali, nuove generazioni, mondo femminile". La priorità, ha spiegato, è ...

Conte: “La crisi di governo non è nelle mie mani. Attivare il Mes? Aggraverebbe il fardello di deficit per le generazioni future”

“Non dico che aria di crisi non c’è stata: dico semplicemente che la crisi non è nelle mie mani. In questi giorni ho parlato poco ma ho sempre chiarito che si va avanti se c’è la fiducia di ciascuna f ...

