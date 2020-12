Conte: «Se nuova impennata zona rossa anche a gennaio». Scuole riaperte dopo la Befana, didattica in presenza al 50% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle Scuole non andrà oltre il 7 gennaio. «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura dellenon andrà oltre il 7. «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni...

CarloCalenda : Non è solo la pochette. In un paese dove gli elettori parlano a vanvera e continuamente di destra e di sinistra, Co… - nuova_venezia : Il premier a “Porta a Porta”: «Il Covid è stata una grande sfida, non c’è la bacchetta magica. Italia Viva si è dic… - tiz2060 : RT @Libero_official: 'Il suocero di #Conte è l'unico in Italia per cui non va applicata né la legge vecchia né quella nuova'. #Bechis, così… - UNDMofficial : New post: Conte annuncia: “Se nuova impennata casi, zona rossa anche a gennaio” - Butter_Fly_1 : RT @Libero_official: 'Il suocero di #Conte è l'unico in Italia per cui non va applicata né la legge vecchia né quella nuova'. #Bechis, così… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte nuova Natale, il Cdm vara la nuova stretta. Conte: 'Decisione sofferta, Italia rossa dal 24 al 6' Agenzia ANSA Pandemia Covid in Italia, 14.522 nuovi casi. I morti sono 553, il dato dei decessi sfonda quota 70mila

Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, guariti, riveri e terapie intensive) oggi ci dice che la curva del contagio ...

Ex Ilva, 19mln per integrazione cigs 2021. Conte: «Stato salirà a 60%. Garantiamo impegni»

Il premier: Si parte da 50% e 50% ma progressivamente saliremo al 60% e questo ci garantirà di rispettare gli impegni sia di governance sia sugli obiettivi dal punto di vista sociale ed economico ...

Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, guariti, riveri e terapie intensive) oggi ci dice che la curva del contagio ...Il premier: Si parte da 50% e 50% ma progressivamente saliremo al 60% e questo ci garantirà di rispettare gli impegni sia di governance sia sugli obiettivi dal punto di vista sociale ed economico ...