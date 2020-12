Conte: 'Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle non andrà oltre il 7 gennaio. 'Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili' per il rientro dopo la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle non andrà oltre il 7. 'Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili' per il rientro dopo la ...

SadwxFranco : @fattoquotidiano Per #zzolina e #conte ci vorrebbe un nuovo processo di Norimberga per crimini verso l'umanità. All… - SadwxFranco : @Agenzia_Ansa Il coglione #conte, si fa i saluti in remoto e vuole mandare a morire gli studenti nelle scuole senza… - Natalia62151318 : RT @ilmessaggeroit: Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento» - Ettore572 : RT @ilmessaggeroit: Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento» - Gazzettino : #Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento» -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Scuole Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento» Il Gazzettino Premier Conte: “Il 7 gennaio scuola in presenza per metà alunni delle superiori”

In un’intervista concessa a Porta a Porta il premier Giuseppe Conte ha parlato dello spinoso tema delle riaperture delle scuole, al momento fissato proprio per il 7 gennaio: “Dobbiamo ripartire con la ...

La scritta «libertà» a difesa della maestra negazionista

E se la scritta «Libertà» si è manifestata davanti alla scuola elementare Giovanni XXIII ... erano arrivati anche il sindaco Mario Conte e la polizia locale per verificare la situazione.

In un’intervista concessa a Porta a Porta il premier Giuseppe Conte ha parlato dello spinoso tema delle riaperture delle scuole, al momento fissato proprio per il 7 gennaio: “Dobbiamo ripartire con la ...E se la scritta «Libertà» si è manifestata davanti alla scuola elementare Giovanni XXIII ... erano arrivati anche il sindaco Mario Conte e la polizia locale per verificare la situazione.