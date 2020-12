Conte e l'emergenza covid: 'Con nuova impennata, possibile zona rossa a gennaio' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle non andrà oltre il 7 gennaio. 'Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili' per il rientro dopo la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La riapertura delle non andrà oltre il 7. 'Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili' per il rientro dopo la ...

«Se dovesse arrivare un'impennata, una terza ondata o una variante che faccia sbalzare l'RT, allora ci troveremmo facilmente in zona rossa o con misure più restrittive anche ...

Il premier Conte: "In Veneto il Covid corre, dobbiamo capire velocemente come e perchè"

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando della curva dei contagi ... quale il Veneto dovrà entrare nella “Fase 5A” dell’emergenza, con l'aggiornamento del "piano emergenza autunno".

