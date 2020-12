Conte e la delega 007. Caligiuri spiega pro e contro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ritenuto opportuno intervenire nel pomeriggio per chiarire la sua posizione sul conferimento della cosiddetta delega ai Servizi. La materia è quanto mai delicata e riguarda il cuore delle istituzioni repubblicane. Ha opportunamente precisato che la legge assegna la responsabilità dell’intelligence proprio al capo dell’esecutivo, che eventualmente può conferire una serie di funzioni. Va precisato che alcune di queste sono attribuite in via esclusiva al presidente del Consiglio e non è possibile trasferirle: l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, l’apposizione, la tutela e la conferma del segreto di Stato; la nomina e le revoca dei direttori e dei vice direttori del Dis e delle Agenzie. Da quando l’Italia nel 1977 si è dotata di una legge per regolare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeha ritenuto opportuno intervenire nel pomeriggio per chiarire la sua posizione sul conferimento della cosiddettaai Servizi. La materia è quanto mai delicata e riguarda il cuore delle istituzioni repubblicane. Ha opportunamente precisato che la legge assegna la responsabilità dell’intelligence proprio al capo dell’esecutivo, che eventualmente può conferire una serie di funzioni. Va precisato che alcune di queste sono attribuite in via esclusiva al presidente del Consiglio e non è possibile trasferirle: l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, l’apposizione, la tutela e la conferma del segreto di Stato; la nomina e le revoca dei direttori e dei vice direttori del Dis e delle Agenzie. Da quando l’Italia nel 1977 si è dotata di una legge per regolare ...

borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - marioma33117900 : RT @alfredodattorre: Volevano un altro governo: resterà Conte. Volevano la delega ai servizi: non l'avranno. Hanno scatenato un polverone s… - Gio_Delfi : RT @alfredodattorre: Volevano un altro governo: resterà Conte. Volevano la delega ai servizi: non l'avranno. Hanno scatenato un polverone s… - formichenews : Conte e la delega 007 Caligiuri (@mariocaligiuri) spiega pro e contro - Marilen97832318 : RT @alfredodattorre: Volevano un altro governo: resterà Conte. Volevano la delega ai servizi: non l'avranno. Hanno scatenato un polverone s… -