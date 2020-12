Conte: “Covid? Mai pensato di non farcela. Il pensiero di tornare all’avvocatura mi dà serenità” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Conte a Porta a Porta: l’intervista su crisi di governo e Covid “Non ci sono stati momenti in cui c’è stata paura di non farcela, ma ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto quando è esplosa la pandemia all’improvviso. Essendo stata l’Italia il primo Paese colpito non avevamo una guida e tutto ciò che facevamo era nuovo. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto difficili”, spiega il presidente del consiglio Giuseppe Conte nell’intervista a ‘Porta a Porta’ condotta da Bruno Vespa che andrà in onda nella serata del 23 dicembre. “Un momento particolarmente sofferto – aggiunge il premier – è quando abbiamo iniziato a vedere i decessi. Molto difficile è stata la decisione di istituire le prime zone rosse. Decisioni che si prendono solitamente nei regimi autoritari. Una grande sfida anche dal punto di vista ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020)a Porta a Porta: l’intervista su crisi di governo e“Non ci sono stati momenti in cui c’è stata paura di non, ma ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto quando è esplosa la pandemia all’improvviso. Essendo stata l’Italia il primo Paese colpito non avevamo una guida e tutto ciò che facevamo era nuovo. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto difficili”, spiega il presidente del consiglio Giuseppenell’intervista a ‘Porta a Porta’ condotta da Bruno Vespa che andrà in onda nella serata del 23 dicembre. “Un momento particolarmente sofferto – aggiunge il premier – è quando abbiamo iniziato a vedere i decessi. Molto difficile è stata la decisione di istituire le prime zone rosse. Decisioni che si prendono solitamente nei regimi autoritari. Una grande sfida anche dal punto di vista ...

gabrieligm : 500 famiglie delle vittime di Covid fanno causa a Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Attilio Fontana che avrebbero… - LegaSalvini : IVA ZANICCHI INCHIODA CONTE - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - flinxkk8 : RT @mante: Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia che 500 famigl… - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: #RENZI CONGELA LA #CRISI COME FOSSE IL #VACCINO #PFIZER #Renzi non tuona più. Pare scherzasse. #Conte cancella la #Ta… -