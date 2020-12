Conte all’Europa: «Sarà un Natale diverso ma vaccini segnale di speranza per tutti» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Videomessaggio natalizio dal premier Conte con i 26 colleghi degli Stati Ue. “Il Natale alle porte – dice Conte nel video postato sui canali del Consiglio Ue- rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia“. “La pandemia -prosegue- ha avuto un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini. Sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi”. Leggi anche: Vaccino Covid, si parte il 27 dicembre: le prime dosi a 5 persone a Roma, ecco chi sono Fonte, RAI Televideo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Videomessaggio natalizio dal premiercon i 26 colleghi degli Stati Ue. “Ilalle porte – dicenel video postato sui canali del Consiglio Ue- rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia“. “La pandemia -prosegue- ha avuto un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini.un, ma lo sviluppo deie il loro lancio a breve sono più di undipernoi”. Leggi anche: Vaccino Covid, si parte il 27 dicembre: le prime dosi a 5 persone a Roma, ecco chi sono Fonte, RAI Televideo su Il Corriere della Città.

